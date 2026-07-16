Денис Седашов

Украинки Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Александра Олейникова вошли в список участниц хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати. Соревнования пройдут с 13 по 23 августа.

Для Снигур и Олейниковой этот старт станет дебютным в США. Александра Олейникова использует турнир для подготовки к потенциальному выступлению в основной сетке US Open.

Лучшим результатом среди украинок на Cincinnati Open остается полуфинал Элины Свитолиной в 2015 году.

Олейникова уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA в Румынии.