Олейникова вышла в полуфинал турнира в Румынии
Украинка в двух сетах обыграла Клару Бюрель
около 5 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) пробилась в 1/2 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Яссах (Румыния).
В четвертьфинальном поединке украинка, посеянная под третьим номером, в двух сетах обыграла француженку Клару Бюрель (WTA 630). Матч длился 1 час 53 минуты. В течение встречи Олейникова потеряла семь геймов на своей подаче, но сумела сделать девять брейков.
WTA 250 Яссы (Румыния). Грунт. 1/4 финала
Александра Олейникова (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 7:5
В полуфинале Александра сыграет против представительницы Египта Майяр Шериф (WTA 97).
Свитолина, Костюк и еще пять украинок заявлены на турнир WTA 1000 в Цинциннати.