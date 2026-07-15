Владимир Кириченко

Бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (АТР, 3) близок к возвращению на корт после травмы правого запястья. Об этом сообщает La Verdad.

Алькарас уже увеличивает интенсивность тренировок и надеется вернуться на ATP Masters 1000 в Цинциннати (13-23 августа – прим.), который станет последним крупным турниром перед US Open (30 августа – 13 сентября – прим.).

На данный момент Алькарас не заявлен на турнир в Канаде (2-13 августа – прим.), однако это решение связано не с ухудшением состояния, а с медицинским и спортивным планом восстановления – команда Карлоса не хочет ускорять процесс, чтобы избежать риска рецидива.

Напомним, из-за этого повреждения Алькарас не выступал почти 4 месяца, пропустив, в частности, и Roland Garros с Wimbledon.

Первый турнир в итоге выиграл немец Александр Зверев, а второй итальянец Янник Синнер.

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