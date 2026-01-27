Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые после рождения ребенка вернется в топ-10 рейтинга WTA. Это стало возможным после победы над американкой Кори Гауфф в четвертьфинале Australian Open-2026, которая вывела украинку в полуфинал турнира.

Для Свитолиной это первый в карьере выход в полуфинал Australian Open. В live-рейтинге украинка поднялась на две позиции и после официального обновления зачёта WTA замкнёт первую десятку мирового рейтинга.

После матча Свитолина призналась, что возвращение в топ-10 было её главной целью после декретного перерыва. По словам теннисистки, в прошлом году реализовать эту цель не удалось из-за досрочного завершения сезона в сентябре, однако во время межсезонной подготовки она чётко определила эту задачу вместе с тренерской командой.

Это была моя цель на сезон. Это означает всё для меня Елина Свитолина

В полуфинале Australian Open-2026 Свитолина сыграет против первой ракетки мира, «нейтральной» теннисистки Арины Соболенко.