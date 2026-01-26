Владимир Кириченко

12-я ракетка мира украинка Элина Свитолина, обыграв россиянку Мирру Андрееву в 1/8 финала Australian Open 2026 года (6:2, 6:4), в 14-й раз в своей карьере достигла стадии четвертьфинала на турнирах Большого шлема.

С момента её дебюта на мейджорах в 2012 году чаще украинской теннисистки этой стадии достигали лишь американка Серена Уильямс (21), румынка Симона Халеп (16) и белоруска Арина Соболенко (15).

В четвертьфинале Australian Open-2026 Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф, которая занимает третью строчку мирового рейтинга. Матч пройдет завтра, 27 января.

Напомним, Свитолина благодаря выходу в четвертьфинал Australian Open-2026 покорила три важных достижения.