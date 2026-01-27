Свитолина разгромила третью ракетку мира и сыграет в полуфинале Australian Open-2026
Элина выиграла матч в двух сетах
около 2 часов назад
Еліна Свитолина / Фото: j48tennis.ne
В четвертьфинале Australian Open-2026 украинка Элина Свитолина (WTA 12) победила американку Кори Гауфф (WTA 3) со счетом 6:1, 6:2.
Матч длился 59 минут. За это время Свитолина подала четыре эйса, а соперница не выполнила ни одного. Кори Гауфф также допустила пять двойных ошибок, тогда как Элина обошлась без них.
Свитолина реализовала шесть из семи брейк-пойнтов, соперница — лишь один из двух.
Для обеих теннисисток это был четвертый очный матч и вторая победа Свитолиной.
В полуфинале украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси. Соперницы встречались между собой шесть раз, и в этих матчах Элина одержала лишь одну победу.