Пятая ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Музетти, прокомментировал травму, которая заставила его досрочно завершить четвертьфинальный матч Australian Open-2026 против серба Новака Джоковича.

Музетти выиграл первые два сета со счётом 6:4, 6:3 и продолжал борьбу в третьем сете. При счёте 1:3 он был вынужден отказаться от продолжения поединка из-за повреждения правой ноги. Итальянец брал медицинский тайм-аут, после которого пытался вернуться на корт, однако боль лишь усилилась.

По словам Музетти, первые неприятные ощущения появились ещё в начале второго сета. Несмотря на это, он решил продолжать матч, так как чувствовал себя хорошо и контролировал ход игры. Однако с каждым геймом состояние ухудшалось, а после возобновления игры после медицинской паузы боль стала невыносимой.

Теннисист отметил, что не видел смысла рисковать здоровьем, так как проблема не исчезала, а лишь обострялась. Из-за отказа Музетти Джокович вышел в полуфинал турнира.