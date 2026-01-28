Олег Гончар

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 5) не смог завершить четвертьфинальный матч против серба Новака Джоковича (ATP 4) на Australian Open-2026.

Музетти уверенно начал поединок и выиграл два первых сета — 6:4, 6:3. В третьем сете при счете 1:2 итальянец взял медицинский перерыв из-за травмы верхней части правой ноги. После возобновления игры он сыграл еще один гейм, однако не смог продолжить матч и объявил о снятии.

Таким образом, Джокович вышел в полуфинал из-за отказа соперника. Следующим оппонентом сербского теннисиста станет победитель четвертьфинальной пары Янник Синнер — Бен Шелтон.

Ранее Джокович без борьбы прошел в четвертьфинал после снятия с турнира чешского теннисиста Якуба Меншика (ATP 17) в матче 1/8 финала.