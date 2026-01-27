«Играть против первой ракетки мира — большой вызов»: Свитолина — о полуфинале Australian Open-2026
Украинка заявила, что планирует уделить особое внимание тактической подготовке и физическому восстановлению
около 4 часов назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (12 WTA) прокомментировала будущий полуфинальный поединок Australian Open-2026 против первой ракетки мира арины соболенко (1 WTA). Слова приводит Australian Open.
Я не уверена, что могу сейчас точно рассказать, что именно буду делать.
Завтра я возьму время, чтобы поговорить со своим тренером о некоторых тактических моментах, над которыми нужно поработать на тренировочном корте.
Также у меня будет день для физического восстановления. Хотя сегодняшний матч длился меньше часа, он все равно отнимает немало сил у тела. Поэтому для меня эти две вещи будут приоритетными.
И да, конечно, играть против первой ракетки мира.
