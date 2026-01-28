Олег Гончар

28 января на Australian Open-2026 состоялись четвертьфинальные матчи женского одиночного разряда.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 5) в двух сетах обыграла вторую ракетку мира из Польши Игу Швентек (WTA 2) — 7:5, 6:1. В первой партии соперницы играли на равных, однако во втором сете Рыбакина полностью контролировала ход игры и не оставила шансов фаворитке.

В другом четвертьфинале американка Джессика Пегула (WTA 6) одержала победу над соотечественницей Аманде Анисимовой (WTA 4). Пегула уверенно взяла первый сет — 6:2, а во втором дожала соперницу на тай-брейке — 7:6(1).

В полуфинале Рыбакина сыграет против Пегулы. На данный момент в их противостоянии счет 3-3.

Напомним, в другом полуфинале Элина Свитолина будет противостоять Арине Соболенко.