Рыбакина и Пегула вышли в полуфинал Australian Open-2026
Свёнтек и Анисима завершили выступления на стадии четвертьфинала
около 2 часов назад
28 января на Australian Open-2026 состоялись четвертьфинальные матчи женского одиночного разряда.
Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 5) в двух сетах обыграла вторую ракетку мира из Польши Игу Швентек (WTA 2) — 7:5, 6:1. В первой партии соперницы играли на равных, однако во втором сете Рыбакина полностью контролировала ход игры и не оставила шансов фаворитке.
В другом четвертьфинале американка Джессика Пегула (WTA 6) одержала победу над соотечественницей Аманде Анисимовой (WTA 4). Пегула уверенно взяла первый сет — 6:2, а во втором дожала соперницу на тай-брейке — 7:6(1).
В полуфинале Рыбакина сыграет против Пегулы. На данный момент в их противостоянии счет 3-3.
Напомним, в другом полуфинале Элина Свитолина будет противостоять Арине Соболенко.