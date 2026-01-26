Определились все участники четвертьфинала Australian Open-2026 у мужчин.
За место в полуфинале сыграют Карлос Алькарас, Новак Джокович, Янник Синнер и Александр Зверев
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Определились все участники четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии-2026 в мужском одиночном разряде.
Пары четвертьфинала Australian Open-2026 (мужчины):
Карлос Алькарас (Испания) — Алекс де Минаур (Австралия)
Александр Зверев (Германия) — Льонер Тьен (США)
Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия)
Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США)
Світоліна и раштет топи. Определились все четвертьфиналистки Australian Open.
Поделиться