Украинская теннисистка Александра Олийникова завершила выступления на Roland Garros-2026 на стадии 1/16 финала.

В третьем раунде украинка, которая занимает 65-е место в рейтинге WTA, уступила «нейтральной» Диане Шнайдер, 23-й ракетке мира, — 5:7, 1:6.

Первый сет получился довольно напряженным: соперницы держали равновесие до счета 5:5, однако в концовке Шнайдер сумела взять два гейма подряд и закрыть партию в свою пользу.

Во втором сете борьбы фактически не вышло. После счета 1:1 Шнайдер выиграла пять геймов подряд и завершила матч победой.

После вылета Олийниковой на Roland Garros-2026 среди украинок остались две теннисистки — первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк.

В 1/8 финала Свитолина сыграет против швейцарки Белинды Бенчич (WTA 11), а Костюк встретится с польской теннисисткой Игой Швентек (WTA 3).