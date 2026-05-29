Сергей Разумовский

Марта Костюк (15 WTA) стала пятой теннисисткой в XXI веке, которой удалось выиграть первые 15 матчей сезона на грунте.

Ранее такого достижения добивались только четыре теннисистки: Винус Уильямс в 2004 году, Жюстин Энен в 2005-м, Серена Уильямс в 2012 и 2013 годах, а также Ига Швентек в 2022-м.

Именно Швентек станет следующей соперницей Костюк на Roland Garros-2026. В четвертом круге украинка сыграет против третьей ракетки мира Иги Швентек.

Польская теннисистка в 1/16 финала провела национальное дерби против Магды Линетт, которая занимает 73-е место в рейтинге WTA. Швентек победила в двух сетах, а матч длился 1 час 27 минут.

История личных встреч Костюк и Швентек насчитывает три матча. Во всех трех победу одерживала польская теннисистка. В 2024 году соперницы дважды играли между собой на хардовых турнирах — в Индиан-Уэллсе и Цинциннати. Также Костюк и Швентек уже встречались на этой же стадии Roland Garros — в 1/8 финала французского мейджора пять лет назад.

Таким образом, в четвертом круге Ролан Гаррос Костюк попытается не только продолжить свою победную серию на грунте, но и впервые в карьере обыграть Швентек.

