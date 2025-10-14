Олег Гончар

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с японкой Макото Ниномией пробились в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA 250 в Осаке.

В матче 1/8 финала они победили четвертую сеяную пару Джулиану Олмос из Мексики и Алдилу Сутджиади из Индонезии со счетом 6:1, 7:5.

Поединок длился 85 минут, за которые Киченок и Ниномия выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали семь из 11 брейк-пойнтов.

Для украинско-японской пары это девятый совместный матч и девятая подряд победа, что свидетельствует об их высокой сыгранности.

В четвертьфинале Киченок и Ниномия сыграют против победительниц пары Нао Хибино/Катажина Питер – Жаклин Кристиан/Ольга Данилович.

