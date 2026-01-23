Надежда Киченок завершила выступления на Australian Open-2026
Украинка в паре с Ниномией уступила восьмым сеяным
Фото: btu.org.ua
Надія Кіченок и Макото Ниномия во втором круге Australian Open уступили восьмым сеяным Эллен Перес и Деми Схюрс 5:7, 1:6.
За полтора часа на корте украино-японский тандем реализовал 2 брейк-пойнта из восьми и дважды ошибся при подаче. Австралийско-нидерландский дуэт сделал 2 эйса, 5 брейков и две «двойные».
Напомним, что Элина Свитолина осталась единственной представительницей Украины на австралийском Шлеме.
