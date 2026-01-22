Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла во второй раунд Australian Open в парном разряде.

В дуэте с японкой Макото Ниномией на старте турнира они со счетом 6:4, 6:2 обыграли австралиек Эмерсон Джонс и Астру Шарму.

Матч длился 55 минут. Надежда и Макото не подавали навылет, допустили 5 двойных ошибок, реализовали 4/7 брейк-пойнтов. Также на их счету 26 виннеров и 25 невынужденных ошибок.

Во втором круге Киченок и Ниномия встретятся с Эллен Перес и Деми Схюрс.

Напомним, украинка Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Australian Open-2026.