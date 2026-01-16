Людмила Киченок перед Australian Open стала вице-чемпионкой турнира в Аделаиде
Украинка в паре с Кравчик уступили Синяковой и Шуай
Фото: j48tennis.ne
Людмила Кіченок и Дезіре Кравчик в финале турнира серии WTA500 в австралийской Аделаиде уступили Катержине Синяковой и Чжан Шуай 1:6, 4:6.
За час с четвертью на корте украинско-американский тандем реализовал 2 брейк-поинта из трех и трижды ошибся при подаче. Чехо-китайская пара сделала 6 брейков и одну «двойную».
Напомним, что украинские спортсменки узнали соперниц в основной сетке Australian Open.
