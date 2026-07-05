Сергей Разумовский

Юлия Стародубцева завершила выступления в парном турнире Wimbledon-2026. Во втором раунде украинка, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, в дуэте с американкой Пейтон Стернз уступила 16-м сеяным Эйже Мухаммад из США и Фанни Штоллар из Венгрии.

Матч завершился поражением Стародубцевой и Стернз в двух сетах — 1:6, 4:6. После вылета Стародубцевой у Украины осталась лишь одна представительница в парном разряде Wimbledon. Марта Костюк вместе с румынкой Еленой-Габриелой Русе уже пробились в 1/8 финала турнира.

Ранее Стародубцева завершила выступления и в одиночном разряде Wimbledon-2026. В первом круге украинка уступила «нейтральной» Анне Блинковой, хотя выиграла стартовый сет на тай-брейке. Итоговый счет матча — 7:6, 4:6, 1:6.

Таким образом, для Стародубцевой Wimbledon-2026 завершился как в одиночном, так и в парном турнире.