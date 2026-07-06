Сергей Разумовский

Марта Костюк (WTA 12) продолжает успешное выступление на Wimbledon-2026 и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал травяного турнира Grand Slam. В матче четвертого раунда украинская теннисистка обыграла представительницу США Эшлин Крюгер (WTA 102).

Поединок завершился победой Костюк в двух сетах с одинаковым преимуществом — 6:4, 6:4. Украинка уверенно провела ключевые этапы встречи и не позволила сопернице перевести игру в решающую партию. Для Марты этот результат стал историческим, так как ранее она никогда не доходила до четвертьфинальной стадии на Уимблдоне.

Помимо турнирного успеха, Костюк также взяла реванш в контексте личного противостояния с Крюгер. В начале прошлого сезона американка победила украинку на турнире в Аделаиде, однако теперь Марта смогла сравнять счет в их личных встречах.

Победа над Крюгер продолжила впечатляющую серию Костюк в матчах против теннисисток из США. В этом году украинка выиграла уже девять из девяти поединков против американских соперниц. В то же время Марта остановила мощную победную серию самой Крюгер, которая перед этой встречей имела 11-матчевую беспроигрышную серию.

Эшлин подходила к Wimbledon в хорошей форме. Перед стартом лондонского турнира она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Илкли, а уже на самом Уимблдоне в третьем круге обыграла еще одну украинку — Дарью Снигур. Однако справиться с Костюк американке не удалось.

Для Марты это уже третий выход в четвертьфинал на уровне Grand Slam в карьере. Ранее украинская теннисистка доходила до этой стадии на Australian Open-2024, а также на Ролан Гаррос-2026, где смогла развить успех и пробиться в полуфинал. Теперь к этому списку добавился и Wimbledon, который до нынешнего сезона оставался для Костюк менее успешным среди турниров Большого шлема.

Также Костюк стала лишь второй украинской теннисисткой в истории, которой удалось добраться до четвертьфинала на травяном мейджоре. До нее это делала Элина Свитолина, трижды выходившая на эту стадию на Уимблдоне — в 2019, 2023 и 2024 годах.

В четвертьфинале Марта Костюк сыграет с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и представительницей Филиппин Александрой Еаола. Именно эта встреча определит следующую соперницу украинки на пути к первому в карьере полуфиналу Wimbledon.

Несокрушимая трава. Еще одна украинка вылетела из Wimbledon-2026.