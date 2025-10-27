Объявлены призовые турнира Masters в Париже: более 6 млн евро
Турнир пройдет с 27 октября по 2 ноября
Организаторы турнира Masters в Париже, который в этом году пройдет с 27 октября по 2 ноября, объявили призовой фонд соревнований — €6 128 940.
Победитель в одиночном разряде получит €946 610, а триумфаторы в парном — €290 410, которые разделят между собой.
Призовые турнира Rolex Paris Masters 2025:
Одиночный разряд:
Победитель — €946 610
Финалист — €516 925
Полуфиналисты — €282 650
1/4 финала — €154 170
1/8 финала — €82 465
1/16 финала — €44 220
1/32 финала — €24 500
Парный разряд:
Победители — €290 410
Финалисты — €157 760
Полуфиналисты — €86 600
1/4 финала — €47 810
1/8 финала — €26 275
1/16 финала — €15 350
Действующим чемпионом парижского «Мастерса» является немецкий теннисист Александр Зверев.
