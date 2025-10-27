Денис Седашов

Организаторы турнира Masters в Париже, который в этом году пройдет с 27 октября по 2 ноября, объявили призовой фонд соревнований — €6 128 940.

Победитель в одиночном разряде получит €946 610, а триумфаторы в парном — €290 410, которые разделят между собой.

Призовые турнира Rolex Paris Masters 2025:

Одиночный разряд:

Победитель — €946 610

Финалист — €516 925

Полуфиналисты — €282 650

1/4 финала — €154 170

1/8 финала — €82 465

1/16 финала — €44 220

1/32 финала — €24 500

Парный разряд:

Победители — €290 410

Финалисты — €157 760

Полуфиналисты — €86 600

1/4 финала — €47 810

1/8 финала — €26 275

1/16 финала — €15 350

Действующим чемпионом парижского «Мастерса» является немецкий теннисист Александр Зверев.