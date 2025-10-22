Джокович пропустит турнир в Париже
Соревнования состоятся с 27 октября по 2 ноября
20 минут назад
Фото: Getty Images
Сербский теннисист Новак Джокович (5 АТР) пропустит нынешний турнир ATP 1000 в Париже, который пройдет с 27 октября по 2 ноября. Сообщает АТР.
Новак является семикратным победителем этих соревнований.
Последний раз Джокович выходил на корт в середине октября — в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде.
Руне вытеснил Хачанова из топ-10 рейтинга АТР, Сачко потерял позиции.