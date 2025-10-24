Денис Седашов

Греческий теннисист Стефанос Циципас (25 АТР) не примет участие в турнире серии Masters в Париже (Франция), который пройдет с 27 октября по 2 ноября. Его место в основной сетке займет португалец Нуну Боржеш (47 АТР).

Ранее Циципас снялся с турниров в Пекине, Шанхае и Вене. За последний месяц греческий спортсмен провел лишь один матч — на показательном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Действующим победителем Masters в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев.

