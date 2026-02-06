Олег Шумейко

Дарья Снигур высказалась о победе в четвертьфинале турнира серии WTA250 в румынском Клуж-Напока. Украинку цитирует btu.org.ua :

Что ж, я очень устала, но это был действительно фантастический матч. Я хочу поблагодарить Юань Юэ, она невероятный игрок, и я очень счастлива и очень горжусь, потому что это мой первый полуфинал здесь, в Клуж-Напока. Это один из моих любимых турниров.

Она вела в счете и подавала на матч при 5:4 в третьем сете, но вы выиграли последние три гейма. О чём вы думали в те моменты? Как вы считаете, что в итоге принесло вам победу?

Я старалась играть розыгрыш за розыгрышем, и она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло, но я верила в себя, я счастлива победить, и я просто играла шаг за шагом.

Завтра вечером вы встретитесь с местной фавориткой Сораной Кырстей. Какие ваши мысли по поводу этого матча?

Я думаю, это будет потрясающий матч, потому что я знаю, что это её последний сезон, и я горжусь тем, что буду играть против Сорану, и я, конечно, буду наслаждаться этим матчем. И эти болельщики на трибунах – искренне благодарю вас!

Спасибо и вам, Дарья, мы дадим вам восстановиться, это был долгий день, увидимся завтра в полуфинале.

Большое спасибо. Слава Украине!

Напомним, что следующей соперницей украинской теннисистки станет третья сеянная Сорана Кырстя.