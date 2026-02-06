Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№91 WTA) со счётом 6:4, 6:4 обыграла китаянку Ван Синю (№33 WTA) в четвертьфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Это самая рейтинговая победа Александры в карьере и первая над игроком из топ-50 рейтинга, благодаря которой она впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA Tour.

Для 25-летней украинской теннисистки это дебютный турнир на уровне WTA.

Александра в матче против Ван отыграла 21 из 23 брейк-пойнтов. Показатель в 91,3% отыгранных брейк-пойнтов является самым высоким на уровне тура с момента начала ведения полной статистики в 2021 году.

В то время как китаянка отыграла 5 из 9 таких очков.

В полуфинале Олейникова сыграет против Эммы Радукану (№30 WTA). Матч состоится сегодня, 6 февраля.

Напомним, украинка Дарья Снигур с камбэком и «бубликом» вышла в полуфинал турнира в Румынии.