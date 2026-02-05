Олег Шумейко

Александра Олейникова (WTA, 91) в четвертьфинале турнира серии WTA250 в Клуж-Напоке обыграла четвертую сеяную Ван Синьюй (WTA, 33) 6:4, 6:4.

За 2 часа на корте украинка реализовала 4 брейк-поинта из девяти и 4 раза ошиблась при подаче. Китайская теннисистка сделала 1 эйс, 2 брейка и одну "двойную". Это была первая очная встреча теннисисток.

Отметим, что это самая рейтинговая победа Олейниковой в карьере – украинка впервые победила представительницу топ-50. Следующей соперницей Александры станет победительница матча Эмма Радукану – Майя Хвалиньская.

Напомним, что накануне в четвертьфинал соревнований в Румынии вышла Дарья Снигур.