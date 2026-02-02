Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№92 WTA) одержала победу в первом раунде на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В 1/16 Александра обыграла египтянку Маяр Шериф (№109 WTA) – (8) 6:7, 6:4, 6:4. Это был дебют для Александры в основной сетке турнира WTA.

Матч длился 2 часа 56 минут. В целом на счету Александры в этом поединке пять брейков за трех проигранных геймов на своей подаче.

Это была третья личная встреча между теннисистками, счет 3:0 в пользу Олейниковой.

В следующем круге 25-летняя украинка сыграет против Анны Бондар (№74 WTA) из Венгрии.

