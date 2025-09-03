Олейникова на турнире в Швейцарии одержала самую рейтинговую победу в карьере
Александра обыграла известную египтянку
около 1 часа назад
Александра Олейникова / Фото - БТУ
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №202) вышла во второй раунд турнира WTA 125 в швейцарском Монтрё.
Олейникова со счетом 6:3, 6:4 обыграла египтянку Маяр Шериф (WTA №102).
Матч длился 1 час 29 минут.
Для украинки это самая рейтинговая победа в карьере. Также это её вторая победа над соперницей из топ-150 рейтинга.
Отметим, что Олейникова прервала серию из трёх поражений.
В следующем круге соперницей украинки станет Теодора Костович (Сербия, Q).
Напомним, сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Доминиканской Республики.