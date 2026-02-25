Олег Шумейко

Александра Олейникова (WTA, 71) в первом круге турнира серии Challenger в Турции победила Полину Кудерметову (WTA, 148) 1:6, 6:2, 6:3.

За почти 2 часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-поинта из одиннадцати и 1 раз ошиблась при подаче. Представительница Узбекистана сделала 3 брейка и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Олейниковой станет венгерка Амарисса Тот.

Напомним, что во второй круг соревнований в Анталье также вышли Катерина Завацкая и Ангелина Калинина.