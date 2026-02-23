Стали известны первые соперницы Калининой, Завацкой и Олейниковой на турнире в Турции
Три украинские теннисистки начинают борьбу в основной сетке турнира Антальи
около 11 часов назад
Украинские теннисистки Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Александра Олейникова получили соперниц в первом круге основной сетки грунтового турнира серии WTA 125 в Турции.
Ангелина Калинина (WTA 202) на старте соревнований встретится с «нейтралкой» Алевтиной Ибрагимовой. Это будет первая очная встреча теннисисток.
Катарина Завацкая (WTA 317), которая пробилась в основную сетку через квалификацию, сыграет против второй сеяной Юлии Грабер из Австрии (WTA 79).
Если Калинина и Завацкая победят в своих стартовых матчах, они сыграют между собой в 1/8 финала.
Также в основе выступит Александра Олейникова, которая посеяна под первым номером. Ее первой соперницей станет Полина Кудерметова.
Завацкая обыграла белоруску в финале квалификации турнира в Турции.