Денис Седашов

Украинские теннисистки Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Александра Олейникова получили соперниц в первом круге основной сетки грунтового турнира серии WTA 125 в Турции.

Ангелина Калинина (WTA 202) на старте соревнований встретится с «нейтралкой» Алевтиной Ибрагимовой. Это будет первая очная встреча теннисисток.

Катарина Завацкая (WTA 317), которая пробилась в основную сетку через квалификацию, сыграет против второй сеяной Юлии Грабер из Австрии (WTA 79).

Если Калинина и Завацкая победят в своих стартовых матчах, они сыграют между собой в 1/8 финала.

Также в основе выступит Александра Олейникова, которая посеяна под первым номером. Ее первой соперницей станет Полина Кудерметова.

Завацкая обыграла белоруску в финале квалификации турнира в Турции.