Олег Шумейко

Катарина Завацкая (WTA, 317) в первом круге турнира серии Challenger в турецкой Анталье прошла вторую сеяную соревнований Юлию Грабер (WTA, 79) 1:2 (отказ).

После первого гейма австрийка обратилась за помощью к физиотерапевту, а затем отказалась от продолжения встречи. Это была пятая встреча теннисисток – Завацкая победила во второй раз.

Следующей соперницей Катарини станет победительница матча Ангелина Калинина – алевтина ибрагимова.

Напомним, что Даяна Ястремская проиграла на старте соревнований в Мексике.