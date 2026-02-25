Завацкая вышла во второй круг турнира в Турции после отказа посеянной соперницы.
Украинка с Грабер сыграли только 3 гейма
Катарина Завацкая (WTA, 317) в первом круге турнира серии Challenger в турецкой Анталье прошла вторую сеяную соревнований Юлию Грабер (WTA, 79) 1:2 (отказ).
После первого гейма австрийка обратилась за помощью к физиотерапевту, а затем отказалась от продолжения встречи. Это была пятая встреча теннисисток – Завацкая победила во второй раз.
Следующей соперницей Катарини станет победительница матча Ангелина Калинина – алевтина ибрагимова.
Напомним, что Даяна Ястремская проиграла на старте соревнований в Мексике.
