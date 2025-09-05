Олег Шумейко

Александра Олейникова (WTA, 202) в четвертьфинале турнира серии Challenger в швейцарском Монтрё обыграла седьмую сеяную Симону Вальтерт (WTA, 124) 6:2, 3:6, 6:3.

За 2 с четвертью часа на корте украинка реализовала 6 брейк-поинтов из одиннадцати. Швейцарка сделала 4 брейка и 8 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Александра взяла реванш за поражение в 2024 году.

Следующей соперницей Олейниковой станет пятая сеяная Дарья Семенистая (WTA, 115).

