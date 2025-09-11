Олег Шумейко

Александра Олийникова (WTA, 175) во втором круге турнира серии Challenger в словенской Любляне победила Теодору Костович (WTA, 245) 7:6 (4), 6:0.

За 1 час 44 минуты на корте украинка 1 раз подала навылет и реализовала 5 брейк-поинтов из восьми. Сербка сделала 1 эйс, 2 брейка и 5 «двойных». Это была третья встреча теннисисток – Александра победила во второй раз.

Следующей соперницей Олийниковой станет немка Мона Бартель.

Напомним, что сборная Испании сделала замену перед четвертьфинальным матчем Кубка Билли Джин Кинг с Украиной.