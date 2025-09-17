Украина — в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
Элина Свитолина обыграла Паулу Бадосу в трех сетах
17 минут назад
Женская сборная Украины по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг-2025.
Во втором матче Элина Свитолина в трех сетах победила Паулу Бадосу – 5:7, 6:2, 7:5.
Украинка одержала победу за 2 часа 8 минут.
Следующий матч украинки проведут 19 сентября против сборной Италии. Отметим, что итальянки являются действующими обладательницами трофея.
Напомним, что Марта Костюк ранее обыграла Джессику Боусас Манейро.