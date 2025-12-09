Денис Седашов

Украинская теннисистка Александра Олейникова (96 WTA) рассказала о своих визитах в Украину и подготовке к следующему сезону. Ее слова приводит Чемпион.

По словам спортсменки, подготовку к Australian Open она проведет в Киеве.

Я буду готовиться к Australian Open именно в Киеве. В теннисном клубе «Теннис Парк» есть очень замечательная команда тренеров, с которыми для меня честь поработать. Что касается родных – папа служит в разных местах, но при каждом моем приезде мы стараемся увидеться. В Запорожье живет бабушка, которую я очень люблю. Недавно к ней прямо во двор прилетел КАБ – очень за нее переживаю. Самое главное – я не бываю в Украине, я живу здесь, это мой дом. Да, я много путешествую по моей теннисной работе, но мой дом – Киев, Украина. Александра Олейникова

Четыре украинки сыграют в основе Australian Open-2026.