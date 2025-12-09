Денис Седашов

Украинские теннисистки сыграют в основной сетке Australian Open-2026 — сразу четыре представительницы Украины получили места в заявке первого турнира Grand Slam нового сезона. Сообщает ВТУ.

В перечень 98 лучших теннисисток мира, которые напрямую попали в основу, вошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и дебютантка Александра Олейникова.

Наиболее успешной среди украинок на кортах Мельбурна остается Ястремская — в 2024 году она дошла до полуфинала.

Матчи основной сетки Australian Open-2026 будут проходить в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.

