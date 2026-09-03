Сергей Разумовский

Александра Олейникова (WTA 46) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2026 года. Украинская теннисистка не смогла преодолеть второй круг турнира, уступив представительнице Филиппин Александре Эале (WTA 18) в двух сетах – 1:6, 4:6.

Этот матч стал для соперниц уже вторым очным противостоянием в текущем сезоне. Впервые Олейникова и Эала встретились в мае на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге. Тогда победу одержала украинка, успешно преодолев стартовый раунд соревнований.

На US Open Эала смогла взять реванш. Филиппинская теннисистка уверенно начала матч и быстро завладела преимуществом в первой партии. Олейниковой не удалось найти ответ на активную игру соперницы, поэтому сет завершился со счётом 6:1 в пользу Эалы.

Во второй партии борьба была значительно равнее. Соперницы шли гейм в гейм. Однако Эала всё же добилась необходимого преимущества в конце и довела сет до победы – 6:4.

Несмотря на поражение, сезон 2026 года стал для Олейниковой особенным в контексте выступлений на турнирах Grand Slam. Украинка сыграла в основной сетке всех четырёх соревнований серии. На Australian Open и Wimbledon она завершала борьбу уже в первом круге, тогда как на Roland Garros смогла пробиться до третьего раунда.

На Открытом чемпионате США Олейникова ещё продолжит выступление в парном разряде. Украинская теннисистка сформировала дуэт с хорваткой Петрой Марчинко. В этом формате они смогут побороться за дальнейшее прохождение по турнирной сетке.

Ранее Марта Костюк вышла в 1/16 финала парного разряда US Open.