Сергей Разумовский

Александра Олейникова вышла в третий круг Roland Garros-2026, обыграв австралийку Кимберли Биррелл в трех сетах. Украинская теннисистка победила соперницу со счетом 6:3, 0:6, 7:6 (10:5).

В первой партии Олейникова действовала уверенно и реализовала два брейка, благодаря чему выиграла сет — 6:3. Однако во втором сете украинка полностью потеряла инициативу и не смогла взять ни одного гейма — 0:6.

На старте решающей партии Олейникова позволила Биррелл сделать брейк, но уже в четвертом гейме восстановила равновесие. Далее ни одна из теннисисток не смогла вырваться вперед, поэтому судьба матча решалась на тай-брейке. Там сильнее оказалась украинка, которая выиграла его со счетом 10:5.

Для Олейниковой это уже вторая победа на Roland Garros-2026. В стартовом круге она впервые в карьере выиграла матч в основной сетке турнира Grand Slam, разгромив «нейтральную» Елену Приданкину, которой отдала лишь три гейма.

Кимберли Биррелл, в свою очередь, в первом раунде сенсационно выбила пятую ракетку мира Джессику Пегулу, однако пройти украинку австралийке не удалось.