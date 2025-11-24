Олег Гончар

В финале турнира серии WTA 125 в Колине (Чили) украинка Александра Олийныкова (WTA 109) победила француженку Леолию Жанжан (WTA 106) со счетом 7:5, 6:1.

Матч длился 112 минут, в течение которых Олийныкова подала один эйс и не сделала двойных ошибок. У Жанжан подач навылет не было, но она допустила две двойные ошибки.

Также Олийныкова реализовала шесть из восьми брейков против трех из четырех у соперницы.

Отметим, что благодаря победе, Олийныкова войдет в Топ-100 рейтинга WTA после следующего обновления.

Отметим, что 10 ноября, Олийныкова завоевала свой титул WTA 125 в Тукумане (Аргентина).