Олег Гончар

В полуфинале турнира WTA 125 в чилийской Колине украинка Александра Олейникова (WTA 109) уверенно обыграла Лауру Самсон (WTA 265) и вышла во второй подряд финал на этом уровне.

Олейникова победила 17-летнюю чешку со счётом 7:6(4), 6:2.

Матч длился 1 час 41 минуту. В первом сете Самсон вела 5:3, но украинка отыгралась, выиграла тай-брейк и полностью захватила инициативу. Во второй партии Олейникова доминировала и выиграла 6:2.

За весь турнир Александра не проиграла ни одного сета.

В финале, который пройдет 23 ноября, украинка сыграет против француженки Леолии Жанжан (WTA 106), которая в другом полуфинале победила Мартину Тревисан 6:4, 7:6(5).

Отметим, что 10 ноября, Олейникова завоевала свой титул WTA 125 в Тукумане (Аргентина).

Победа в Колине принесет украинке еще 125 рейтинговых очков и поднимет её в топ-100 WTA.