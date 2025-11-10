Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Александра Олейникова (132) стала чемпионкой турнира серии WTA 125 в аргентинском Тукумане.

В финале она в трех сетах обыграла египтянку Майяр Шериф (103) – 3:6, 6:2, 6:2.

Матч длился 2 часа 23 минуты. За это время Александра 1 раз подала навылет, сделала 1 двойную ошибку и 8 брейков. Ее соперница также 1 раз подала навылет, но допустила 5 двойных ошибок. На счету Майар 5 использованных брейк-поинтов.

Александра второй раз в карьере вышла в финал турнира уровня WTA 125. В сентябре она стала победительницей соревнований в итальянском Толентино.

Победа позволила ей установить личный рекорд. Украинка поднялась на 109 место в рейтинге WTA.

В четвертьфинале турнира Олейникова одержала самую высокорейтинговую победу в карьере, обыграв первую сеяную Солану Сьерру (67, Аргентина). В полуфинале украинка была сильнее Деспины Папамихаил (200, Греция).