Олег Шумейко

Александра Олейникова прокомментировала выход в финал турнира серии Challenger в Чили. Украинку цитирует btu.org.ua.

О полуфинальном матче против Лауры Самсон

Это был хороший матч, хорошая победа. Я рада продолжить свою победную серию. Атмосфера была прекрасная, высокий уровень тенниса на корте. Я удовлетворена этим матчем, удовлетворена тем, как сыграла, и с нетерпением жду завтрашнего дня. Завтра играю на центральном корте и знаю, что будет много людей, много поддержки. Я действительно очень счастлива.

О предстоящем финале против Леолии Жанжан

Жанжан – очень сложный соперник. Я уже проигрывала ей один раз, но это было в начале года, и тогда я играла хорошо, но не настолько хорошо, как сейчас. Я постараюсь выйти без ожиданий – просто отдать все силы и показать высокий уровень спортивного духа. Это моя цель. Если завтра мне суждено выиграть – значит, выиграю. Если она покажет отличный теннис, значит, победит она. Я просто постараюсь сделать все, что в моих силах.

О том, что хотела бы сказать украинцам и своим болельщикам по всему миру

Мой месседж всегда один и тот же: очень важно продолжать поддерживать Украину. Мы боремся – и боремся за весь демократический мир, за свободу для всех. Потому что именно свободу Россия хочет забрать у нас, но фактически – у всей Европы, стремясь дестабилизировать мир.

Война идет каждый день. Мы живем под обстрелами каждый день. На этой неделе было так много атак, так много погибших невинных людей... Поэтому так важно продолжать поддерживать Украину. И я очень рада видеть, что здесь, в Чили, люди информированы, понимают, что происходит. Для меня это много значит.

Определены финалисты Кубка Дэвиса.