Олег Шумейко

Александра Олейникова (WTA, 91) во втором круге турнира серии WTA250 в румынском Клуж-Напоке обыграла восьмую сеяную Анну Бондар (WTA, 64) 6:4, 6:4.

За полтора часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из четырех и 1 раз ошиблась при подаче. Венгерка сделала 4 эйса и одну «двойную». Это была первая очная встреча теннисисток.

Напомним, что в первом круге соревнований в Клуж-Напоке Олейникова обыграла Маяр Шериф.