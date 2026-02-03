Олейникова вышла в четвертьфинал первого в карьере турнира WTA
Украинка в двух сетах обыграла посеянную Бондар
41 минуту назад
Фото: btu.org.ua
Александра Олейникова (WTA, 91) во втором круге турнира серии
За полтора часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из четырех и 1 раз ошиблась при подаче. Венгерка сделала 4 эйса и одну «двойную». Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что в первом круге соревнований в Клуж-Напоке Олейникова обыграла Маяр Шериф.