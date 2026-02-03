Александра Олейникова в интервью btu.org.ua рассказала, что откажется от рукопожатий и совместного фото с Анной Бондар на турнире WTA250 в Румынии:

Анна Бондар участвовала в выставочном турнире «трофеи северной пальмиры» в декабре 2022 года – турнире, организованном в России как демонстративное игнорирование международных санкций и ограничений, наложенных на страну-агрессора. Этот турнир был профинансирован средствами компании «газпром», одного из ключевых финансовых столпов российской военной машины.

Это те же деньги, за которые Россия убивает и калечит украинских женщин и детей. Это те же деньги, которыми уничтожают наших родителей, братьев и мужей, которые на своей земле защищают свои семьи, города и села.

Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату из средств «газпрома» – с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же самое зло – только 80 лет спустя.

Это вопрос гуманности, человечности и базовых человеческих ценностей. Я не могу это игнорировать. Мировое теннисное сообщество не должно этого игнорировать. Болельщики не должны об этом забывать.

Поэтому я не считаю возможным для себя фотографироваться или пожимать руку человеку, который получал деньги из источников, непосредственно связанных с войной против моей страны.

Я допускаю, что Анна могла совершить ошибку, принимая это решение – хотя это была чрезвычайно серьезная ошибка. Я готова пожать ей руку в будущем, если она публично признает эту ошибку, извинится перед украинским народом и четко и прямо осудит российскую агрессию против Украины, государство-агрессора Россию и военного преступника путина.