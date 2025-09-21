Олейникова вышла в финал турнира в Италии
Украинка в двух сетах обыграла итальянку Амброзио в полуфинале
27 минут назад
Фото: Instagra
Александра Олейникова (WTA, 163) в полуфинале турнира серии Challenger в Италии победила Сильвию Амброзио (WTA, 230) 6:2, 6:2.
За 1 час 9 минут на корте украинка реализовала все 6 брейк-поинтов и дважды ошиблась на подаче. Итальянка сделала 2 брейка и две «двойные». Это была четвертая встреча теннисисток – Александра выиграла все матчи.
В финале Олейникова сыграет с Нурией Бранкаччо (WTA, 188).
