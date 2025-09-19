Олег Гончар

Женская сборная Украины по теннису уступила Италии со счетом 1:2 в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

В третьем решающем матче Людмила Киченок и Марта Костюк уступили Саре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 2:6, 3:6.

Матч длился 82 минуты, в течение которых Костюк и Киченок не подали эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали два из пяти брейков.

Костюк в первой игре обыграла Элизабетту Коччаретто со счетом 6:2, 6:3. Однако Элина Свитолина не смогла воспользоваться шансом и проиграла Жасмин Паолини 6:3, 4:6, 4:6.

В четвертьфинале украинские спортсменки сенсационно победили Испанию 2:0, а итальянки – Китай 2:0.