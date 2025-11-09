Олег Гончар

В полуфинале турнира WTA 125 в Тукумане, Аргентина, украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) победила Деспину Папамихаил (WTA 200) из Греции со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

Матч длился 124 минуты, за которые украинка выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, тогда как соперница не подала навылет и не совершила ни одной двойной.

Также Олейникова реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов против 4 из 6 у Папамихаил. Счет личных встреч — 2:0 в пользу украинской теннисистки.

В финале Олейникова сыграет с Майяр Шериф (WTA 103) из Египта. В сентябре в Швейцарии они уже встречались, тогда победила Олейникова.

Напомним, Олейникова вышла в полуфинал турнира в Аргентине благодаря победе над первой сеяной.