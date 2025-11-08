Олег Шумейко

Александра Олейникова (WTA, 132) в четвертьфинале турнира серии Challenger в Аргентине обыграла лидера посева Солану Сьерру (WTA, 67) 6:3, 6:2.

За час на корте дважды подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из тринадцати и дважды ошиблась при подаче. Аргентинка сделала 2 брейка и 6 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале Олейникова сыграет с представительницей Греции Деспиной Папамихаил.

