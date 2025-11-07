Олейникова вышла в четвертьфинал турнира в Аргентине
Соперницей украинки станет лидер посева
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Александра Олейникова (WTA, 132) во втором круге турнира серии Challenger в Аргентине победила Джессику Пьери (WTA, 239) 6:2, 3:1 (отказ).
За час на корте украинка реализовала 5 из семи брейк-поинтов. Итальянка сделала 1 эйс, 2 брейка и 2 «двойные». Это была вторая встреча теннисисток – Олейникова одержала вторую победу.
В 1/4 финала Александра сыграет с первой сеяной Соланой Сьеррой (WTA, 67).
Напомним, что Виталий Сачко вышел в полуфинал турнира ATP.