Олейникова пробилась во второй круг турнира в Колумбии
Украинка в двух сетах победила соперницу из Грузии Екатерину Горгодзе
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в (Кали) Колумбия.
В стартовом раунде Олейникова в двух сетах победила представительницу Грузии Екатерину Горгодзе (WTA 189) — 7:6 (7:5), 6:3. Матч длился 1 час 41 минуту.
Во втором круге украинка встретится с Ясмин Ортеци (WTA 247) из Аргентины.
