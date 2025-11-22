Олийнікова – полуфиналистка турнира WTA 125 в Чили
Александра отправила домой представительницу Словении
около 3 часов назад
Александра Олейникова / Фото - БТУ
Украинская теннисистка Александра Олийникова (№109 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Колине (Чили).
В четвертьфинале Олийникова со счетом 6:3, 7:6(4) одолела представительницу Словении Полону Герцог (№884 WTA).
Матч длился 1 час 47 минут. За это время Александра подала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 из 12 брейкпойнтов.
В полуфинале Олийникова сыграет с чешкой Лаурой Самсон (№265 WTA).
Напоминаем, украинка во втором раунде обыграла Саду Нахиману – 6:0, 6:2.